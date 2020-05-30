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«Брюгге» продлил аренду Соболя у «Шахтера» на один сезон

19:55
Эдуард Соболь. Фото ФК "Брюгге".
Эдуард Соболь. Фото ФК "Брюгге".
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«Брюгге» и «Шахтер» договорились о продлении аренды Эдуарда Соболя, сообщает официальный сайт донецкого клуба. Украинский защитник будет выступать в Бельгии в следующем сезоне.

Футболист в прошлом сезоне стал чемпионом страны в составе «Брюгге». Чемпионат Бельгии был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса, и клуб был признан чемпионом согласно текущей турнирной таблице.

25-летний Эдуард Соболь в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Брюгге» и сделал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2020/may/30_news/30_eduard-sobol/

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