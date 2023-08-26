«Брайтон» ждет ответа от «Лилля» по переходу Балеба

«Брайтон» направил запрос «Лиллю» по переходу полузащитника Карлоса Балеба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации TalkSport, английский клуб готов заплатить за 19-летрнего камерунца 29 миллионов евро.

В качестве запасного варианта «чайки» рассматривают трансфер 23-летнего полузащитника «Арсенала» Самби Локонга.

В минувшем сезоне Балеба провел 21 матч за «Лилль», в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с «догами» действует до лета 2026 года.