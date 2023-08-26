Коутинью договорился о личном контракте с катарским «Аль-Духаиль»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутинью договорился об условиях личного контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, переговоры между клубами все еще идут по причине того, что бирмингемцы пока не «дают зеленый свет» на переход 31-летнего бразильца.

Контракт хавбека с «Астон Виллой» истекает летом 2026 года.

В прошлом сезоне Коутинью провел за клуб 22 матча и забил 1 гол.