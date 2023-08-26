Габри Вейга перешел в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга подписал контракт с «Аль-Ахли», утверждает инсайдер Фабрицио Романо. В субботу, 26 августа, о трансфере объявят официально.

Сообщалось, что решающее значение в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер саудовской команды Маттиас Яйссле, который убедил 21-летнего испанца.

Ранее «Наполи» договорился с «Сельтой» о переходе Вейга за 36 миллионов евро, но игрок выбрал вариант с саудовским клубом.

Этим летом к «Аль-Ахли» присоединились Роберто Фирмино, Рияд Махрез, Аллан Сен-Максимен, Эдуар Менди и Франк Кессье.

В сезоне-2022/23 Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.