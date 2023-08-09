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Сегодня, 06:56

Брат Холанна может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Гавр» хочет заполучить форварда «Стремсгодсета» Джонатана Браута Брунеса. По информации Foot Mercato, стороны близки к заключению сделки.

Французский клуб в борьбе за 22-летнего норвежца обошел «Лувен», который также делал предложение.

Брунес является двоюродным братом форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна. В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 20 матчах в чемпионате и кубке Норвегии.

Этим летом в «Гавр» перешел российский полузащитник Далер Кузяев, у которого закончился контракт с «Зенитом».

Далер Кузяев. Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Гавр
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