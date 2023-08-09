Росс Баркли подписал контракт с «Лутон Таун»

Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли перешел в «Лутон Таун».

О переходе 29-летнего игрока сообщил официальный сайт английского клуба. «Лутон» подписал Баркли на правах свободного агента — летом у англичанина истек контракт с «Ниццей». Он будет выступать за команду под 6-м номером.

В прошедшем сезоне Баркли провел за «Ниццу» 28 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Ранее он играл за «Челси», «Астон Виллу», «Эвертон», «Лидс» и «Шеффилд Уэнсдей».

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