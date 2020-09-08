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«Болонья» заинтересована в трансфере Понсе

11:59
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может перейти в «Болонью», сообщает Bologna Sport News. По данным источника, итальянский клуб продолжает поиски центрального нападающего на новый сезон.

Пока «Болонья» не может договориться с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. Альтернативным вариантом считается нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний аргентинец сыграл 4 матча и забил 2 мяча. Ориентировная стоимость Понсе составляет 4 миллиона евро.

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