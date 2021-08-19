«Лион» арендовал Эмерсона у «Челси»

«Лион» взял в аренду у «Челси» защитника Эмерсона Палмьери, сообщает официальный сайт французского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний футболист в текущем сезоне успел провести один матч за «Челси». В прошлом сезоне он провел за команду 15 матчей и забил один мяч.

Эмерсон — победитель Евро-2020 в составе сборной Италии. Вместе с «Челси» он ранее выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.