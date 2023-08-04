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Сегодня, 06:48

Бернарду Силва может заменить Дембеле в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бернарду Силва.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщил в Twitter журналист Ферран Мартинес, «Барселона» рассматривает 28-летнего португальца в качестве замены Усману Дембеле, который вскоре может перебраться в «ПСЖ»

Действующий кнтракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Силва сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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