Бернарду Силва может заменить Дембеле в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщил в Twitter журналист Ферран Мартинес, «Барселона» рассматривает 28-летнего португальца в качестве замены Усману Дембеле, который вскоре может перебраться в «ПСЖ»

Действующий кнтракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Силва сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.