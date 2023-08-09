«Бернли» объявил о переходе Берге из «Шеффилд Юнайтед»

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге перешел в «Бернли».

25-летний норвежец подписал четырехлетний контракт с клубом.

«Я слышал много хорошего о клубе. Видя успех со стороны в прошлом сезоне, могу сказать, что здесь строится отличный проект. Это отличное место, полное молодых талантливых игроков со всего мира, поэтому я решил, что оно идеально подходит для меня», — приводит слова Берге официальный сайт клуба.

Берге выступал за «Шеффилд Юнайтед» с 2020 года. Он провел за команду 109 матчей, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.

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