"Бенфика" объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от "Атлетико"

"Бенфика" на официальном сайте объявила о получении предложения от "Атлетико" по нападающему Жоау Феликсу. Как говорится в заявлении, мадридский клуб предложил 126 миллионов евро, прописанные в контракте 19-летнего португальца в качестве отступных.

В прошедшем сезоне Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

Benfica potwierdza ofertę 126 mln za Felixa! Oferta jest analizowana. Czyli oficjalka kwestia godzin. pic.twitter.com/MJornYuMxu — Bartłomiej Smolewski (@smolek00) 26 июня 2019 г.

СМИ: Феликс в среду прилетит в Мадрид //

"Бенфика" опровергла информацию о продаже Феликса в "Атлетико"