00:26 | Футбол — Трансферы

"Бенфика" объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от "Атлетико"

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"Бенфика" на официальном сайте объявила о получении предложения от "Атлетико" по нападающему Жоау Феликсу. Как говорится в заявлении, мадридский клуб предложил 126 миллионов евро, прописанные в контракте 19-летнего португальца в качестве отступных. 

В прошедшем сезоне Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

СМИ: Феликс в среду прилетит в Мадрид //
"Бенфика" опровергла информацию о продаже Феликса в "Атлетико"

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