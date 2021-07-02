«Бенфика» не смогла договориться с «Ромой» по Нзонзи

«Бенфика» заинтересована в полузащитнике «Ромы» Стивене Нзонзи. Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб хочет заполучить 32-летнего француза, но не смог договориться.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет получить за игрока 8 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Нзонзи выступал за «Ренн» на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.