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«Бенфика» не смогла договориться с «Ромой» по Нзонзи

04:18

«Бенфика» заинтересована в полузащитнике «Ромы» Стивене Нзонзи. Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб хочет заполучить 32-летнего француза, но не смог договориться.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет получить за игрока 8 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Нзонзи выступал за «Ренн» на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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