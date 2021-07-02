Бруну Алвеш перешел в «Фамаликан»
03:08
«Фамаликан» объявил о переходе защитника Бруну Алвеша. 39-летний португалец подписал двухлетний контракт.
1 июля Алвеш стал свободным агентом, так как у него закончилось соглашение с «Пармой».
Алвеш перешел в «Парму» в июне 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 игрок провел 19 матчей в серии А и забил один гол.
Напомним, что с 2010 по 2013 годы Бруну Алвеш выступал за «Зенит».
Читайте также
Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю