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«Бенфика» арендовала Тодибо у «Барселоны»

00:41
Жан-Клер Тодибо. Фото ФК "Барселона"
Жан-Клер Тодибо. Фото ФК "Барселона"
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Бенфике», сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Аренда 20-летнего француза рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.

Тодибо провел вторую половину сезона-2019/20 в аренде в «Шальке», на его счету 10 матчей за немецкую команду без результативных действий.

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