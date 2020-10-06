«Бенфика» арендовала Тодибо у «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Бенфике», сообщается на официальном сайте португальского клуба.
Аренда 20-летнего француза рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.
Тодибо провел вторую половину сезона-2019/20 в аренде в «Шальке», на его счету 10 матчей за немецкую команду без результативных действий.
?? Bem-vindo, @jctodibo!#DeTodosUm pic.twitter.com/a8LtWi6X8s— SL Benfica (@SLBenfica) October 5, 2020