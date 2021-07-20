Бельерин может перейти в «Атлетико»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего испанца претендует «Атлетико». Мадридцы готовы взять игрока в том случае, если команду покинет Киран Триппьер.

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.