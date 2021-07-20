«Боруссия» подписала контракт с 16-летним французом Камару

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Абдулайе Камару. Он подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Абдулайе — очень талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами», — говорится в сообщении пресс-службы.

16-летний Камару ранее выступал в составе молодежного «ПСЖ». В сезоне-2019/20 он провел всего пять матчей, в которых не отличился результативными действиями, а в прошлом сезоне француз оставался вне заявки команды.