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«Боруссия» подписала контракт с 16-летним французом Камару

12:17
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Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Абдулайе Камару. Он подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Абдулайе — очень талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами», — говорится в сообщении пресс-службы.

16-летний Камару ранее выступал в составе молодежного «ПСЖ». В сезоне-2019/20 он провел всего пять матчей, в которых не отличился результативными действиями, а в прошлом сезоне француз оставался вне заявки команды.

Дополнительная информация:

https://www.bvb.de/News/Uebersicht/BVB-verpflichtet-Abdoulaye-Kamara

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