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«Интер» может арендовать Йовича у «Реала»

05:35
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Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 23-летнего серба Фали Рамадани предложил услуги своего клиента «Интеру». Сообщается, что миланский клуб может арендовать форварда.

«Реал» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.

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Сергей Разин все материалы автора

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