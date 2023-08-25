«Байер» согласился продать Амири «Лидсу» за 5 миллионов фунтов стерлингов

«Байер» достиг договоренности с «Лидсом» о переходе полузащитника Надима Амири, сообщает The Athletic.

По данным источника, англичане заплатят за 26-летнего немца афганского происхождения около 5 миллионов фунтов стерлингов. Трансфер может быть оформлен до конца этой недели.

Контракт Амири с «Байером» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей за леверкузенцев, 4 гола и 2 результативные передачи.