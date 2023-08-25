Гендузи принял предложение «Лацио»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи дал согласие на переход в «Лацио», написал в Twitter журналист Альфредо Педулла.

24-летний француз согласился на контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро, не считая бонусов.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гендузи сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.