«Бавария» просит тер Штегена не продлевать контракт с «Барселоной»

«Бавария» заинтересована в приобретении голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, немецкий клуб хочет подписать тер Штегена летом 2021 года. В нем «Бавария» видит потенциальную замену для Мануэля Нойера, которому сегодня исполнилось 34 года. Указано, что переговоры по новому контракту с Нойером зашли в тупик.

В связи с этим «Бавария» просит тер Штегена не продлевать контракт с «Барсой». Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

27-летний Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне провел 34 матча за «Барсу», пропустил 34 мяча и 11 раз отыграл «на ноль».