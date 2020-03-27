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«Бавария» просит тер Штегена не продлевать контракт с «Барселоной»

13:56
Марк-Андре тер Штеген. Фото 90min.com
Марк-Андре тер Штеген. Фото 90min.com
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«Бавария» заинтересована в приобретении голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, немецкий клуб хочет подписать тер Штегена летом 2021 года. В нем «Бавария» видит потенциальную замену для Мануэля Нойера, которому сегодня исполнилось 34 года. Указано, что переговоры по новому контракту с Нойером зашли в тупик.

В связи с этим «Бавария» просит тер Штегена не продлевать контракт с «Барсой». Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

27-летний Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне провел 34 матча за «Барсу», пропустил 34 мяча и 11 раз отыграл «на ноль».

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