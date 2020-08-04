«Бавария» отказалась от покупки Хаверца

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб не собирается подписывать полузащитникп «Байера» Кая Хаверца.

— Я уверен, что после Лероя Сане в этом году у нас не будет крупных трансферов, — приводит слова Хенесса FAZ. — Это никак не связано с качеством игры Хаверца. Мы все считаем, что он очень хороший игрок. Но в период коронавируса я не могу себе представить, что мы сможем найти такие средства за счет продаж игроков.

Хаверц провел за «Байер» 43 матча в сезоне-2019/20, на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего немца в 81 миллион евро.