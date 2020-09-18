«Бавария» намерена вернуть Гетце

Полузащитник Марио Гетце может стать игроком «Баварии», сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенцы видят в 28-летнем немце идеальную замену Тиагу Алькантаре, который, скорее всего, станет игроком «Ливерпуля».

Гетце уже выступал в «Баварии» на протяжении трех сезонов (с 2013-го по 2016-й годы).

В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона.