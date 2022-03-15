«Барселона» рассмотрит покупку Лукаку, если не сможет подписать Холанна

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании, сообщает As.

По сведениям источника, 28-летним бельгийцем интересуется «Барселона». Каталонский клуб рассмотрит вариант с покупкой Лукаку, если не удастся договориться с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном.

В текущем сезоне Лукаку провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.