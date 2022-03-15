АЕК объявил о переходе Крыховяка

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк подписал контракт с АЕКом, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Арендное соглашение с 32-летним поляком рассчитано до конца текущего сезона.

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и отметился 3 результативными передачами.

По данным интернет-портала Transfermarkt.com, рыночная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.