Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Защитник «Гремиу» Вандерсон перейдет в «Монако»

07:56
Теги:

«Монако» подпишет защитника «Гремиу» Вандерсона, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2021 20-летний бразилец провел 52 матча за «Гремиу» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. «Гремиу» в прошлом сезоне вылетел из элитного бразильского дивизиона, заняв 17-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
0
Реклама