«Барселона» хочет подписать де Лигта
10:53
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Барселона», которая рассматривает игрока в качестве партнера Эрика Гарсии по обороне. Переходу может способствовать то, что в составе каталонцев выступает другой экс-игрок «Аякса» Френки де Йонг, а главный тренер Роналд Куман знаком с де Лигтом по сборной Голландии.
В текущем сезоне де Лигт провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ
Свечников провел самый результативный матч сезона. Его команда растерзала «Даллас», где перестал тащить Худобин
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю