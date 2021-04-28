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ЦСКА проявляет интерес к форварду «Челси»

15:23
Ике Угбо. Фото ФК «Челси»
Ике Угбо. Фото ФК «Челси»
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Форвард «Челси» Айке Угбо, арендованный бельгийским клубом «Серкль Брюгге», может перейти в ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.com.

По сведениям источника, армейский клуб заявил об интересе к 22-летнему англичанину, однако игрок еще не принял решение. Также на форварда претендуют «Фулхэм», «Монако» и «Генк».

Угбо является воспитанником «Челси», в системе которого находится с 2007 года. За это время форвард пять раз уходил в аренду. За основную команду «синих» игрок не провел ни одного матча.

В текущем сезоне Угбо провел 34 матча за «Серкль Брюгге», в которых забил 17 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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