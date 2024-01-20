Балотелли может перейти в команду с последнего места в серии А

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может перейти в «Салернитану», сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, инициатором перехода является генеральный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини. Сам Балотелли также не против возвращения в Италию.

Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей за команду, забив 3 мяча.

«Салернитана» (12 очков) после 20 туров занимает последнее место в серии А.