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Сегодня, 20:25

Балотелли может перейти в команду с последнего места в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может перейти в «Салернитану», сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, инициатором перехода является генеральный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини. Сам Балотелли также не против возвращения в Италию.

Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей за команду, забив 3 мяча.

«Салернитана» (12 очков) после 20 туров занимает последнее место в серии А.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Салернитана
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