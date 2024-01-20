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Сегодня, 22:45

Потенциальный новичок «Оренбурга» Томпсон не смог вылететь в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга», не сумел вылететь в Россию, сообщает CNN.

По информации источника, 19-летний чилиец готов был вылетать в Россию, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

19 января в «Оренбурге» рассказали, когда ожидается прибытия Томпсона в расположение клуба.

Футбол
ФК Коло-Коло
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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