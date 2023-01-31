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Источник: Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель». Инициатор трансфера — Рибалта

Мария Гусева
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Форвард «Байера» Сердар Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель», сообщает Sport24.

По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Инициатором перехода 28-летнего иранца выступает спортивный директор французского клуба — Хавьер Рибалта, который работал на аналогичной должности в «Зените» с 2018 по 2021 год. Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер».

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: Sport24

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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