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Сегодня, 12:56

Полузащитник Гриллич отклонил предложение «Лиона» и завершит сезон в «Аяксе»

Мария Гусева
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Полузащитник «Аякса» Флориан Гриллич отклонил предложение о переходе от «Лиона», сообщает Vi.nl.

По данным источника, 27-летний австриец хочет доиграть сезон в «Аяксе».

Грилич перешел в клуб из Амстердама 1 сентября 2022 года на правах свободного агента. Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на два сезона.

В нынешнем сезоне Грилич провел за «Аякс» 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Флориан Гриллич
Футбол
ФК Аякс
ФК Лион
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