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Сегодня, 23:03

«Айнтрахт» ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде ван де Бека

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Айнтрахт» может арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, основной проблемой при переговорах является высокая зарплата 26-летнего голландца, которую не может платить немецкий клуб.

В текущем сезоне ван де Бек провел два матча за манкунианцев, отыграв в общей сложности 21 минуту. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
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