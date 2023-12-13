«Айнтрахт» ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде ван де Бека

«Айнтрахт» может арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, основной проблемой при переговорах является высокая зарплата 26-летнего голландца, которую не может платить немецкий клуб.

В текущем сезоне ван де Бек провел два матча за манкунианцев, отыграв в общей сложности 21 минуту. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.