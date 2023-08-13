«Аякс» рассматривает возможность возвращения ван де Бека

«Аякс» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» хочет арендовать 26-летнего голландца. По информации источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг предпочитает продать полузащитника и увеличить бюджет клуба.

Ван де Бек — воспитанник академии «Аякса». С 2020 года футболист играет за «Манчестер Юнайтед». На его счету 60 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.

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