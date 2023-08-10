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Сегодня, 05:21

«Реал Сосьедад» хочет арендовать ван де Бека

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Испанский клуб надеется оформить аренду 26-летнего голландца в ближайшие несколько дней.

Ван де Бек с 2020 года играет за «Манчестер Юнайтед». На его счету 60 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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