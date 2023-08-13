«Бавария» отклонила первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару

«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Бенжамену Павару, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Несмотря на первоначальный отказ, 27-летний защитник все еще настроен на трансфер, поскольку у него есть устная договоренность с манкунианцами.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.

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