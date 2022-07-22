«Атлетико» в ближайшее время подпишет контракт с Молиной из «Удинезе»

Защитник «Удинезе» Науэль Молина продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего аргентинца претендует «Атлетико». Мадридцы уже подготовили все документы для заключения контракта с игроком. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» объявит о трансфере защитника.

В минувшем сезоне Молина провел 35 матчей в серии А, в которых забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.