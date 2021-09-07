Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ливерпуль» интересуется Солером из «Валенсии»

04:50
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Ливерпуль», который видит в игроке замену Джорджиньо Вайналдуму, перешедшему в «ПСЖ». Сообщается, что в контракте хавбека есть опция выкупа в 145 млн евро.

В сезоне-2020/21 Солер провел 34 матча за «Валенсию», в которых забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 3 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта?
Какие условия должны соблюсти россияне для поездки в Израиль
Эксперт допустил скорую отставку правительства Украины
Посетивший около 150 стран Лавров назвал любимую из них
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд