«Ливерпуль» интересуется Солером из «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Ливерпуль», который видит в игроке замену Джорджиньо Вайналдуму, перешедшему в «ПСЖ». Сообщается, что в контракте хавбека есть опция выкупа в 145 млн евро.

В сезоне-2020/21 Солер провел 34 матча за «Валенсию», в которых забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 3 матчах.