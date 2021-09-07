«Ливерпуль» интересуется Солером из «Валенсии»
04:50
Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Ливерпуль», который видит в игроке замену Джорджиньо Вайналдуму, перешедшему в «ПСЖ». Сообщается, что в контракте хавбека есть опция выкупа в 145 млн евро.
В сезоне-2020/21 Солер провел 34 матча за «Валенсию», в которых забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 3 матчах.
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