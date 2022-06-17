«Атлетико» может купить Рояла. Конте не рассчитывает на защитника

«Атлетико» интересуется защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом, сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб хотел подписать игрока еще прошлым летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «шпор» Антони Конте не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Роял перешел в «Тоттенхэм» летом 2021 года из «Барселоны».

В прошлом сезоне чемпионата Англии 23-летний бразилец провел 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.