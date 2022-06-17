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Сегодня, 12:01

«Атлетико» может купить Рояла. Конте не рассчитывает на защитника

«Атлетико» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Рояла
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«Атлетико» интересуется защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом, сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб хотел подписать игрока еще прошлым летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «шпор» Антони Конте не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Роял перешел в «Тоттенхэм» летом 2021 года из «Барселоны».

В прошлом сезоне чемпионата Англии 23-летний бразилец провел 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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