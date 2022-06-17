Рока проходит медосмотр в «Лидсе». Хавбек «Баварии» может заменить Филлипса

Полузащитник «Баварии» Марк Рока проходит медицинское обследование в «Лидсе», сообщает Sky Sports.

Покупка футболиста обойдется английскому клубу в 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 17 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет контракт до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Сити».

В сезоне-2021/22 Рока принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего испанца в 7 миллионов евро.