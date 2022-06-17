Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:55

Рока проходит медосмотр в «Лидсе». Хавбек «Баварии» может заменить Филлипса

Хавбек «Баварии» Рока проходит медобследование в «Лидсе»
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Баварии» Марк Рока проходит медицинское обследование в «Лидсе», сообщает Sky Sports.

Покупка футболиста обойдется английскому клубу в 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 17 миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подпишет контракт до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Сити».

В сезоне-2021/22 Рока принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего испанца в 7 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Рубина» Фамейе объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на выход «Оренбурга» в РПЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости