«Атлетико» интересуется защитником сборной Франции

Защитник «Ланса» Жонатан Клосс может продолжить карьеру в Испании. Игрок рассказал об интересе со стороны «Атлетико».

«Есть дискуссии, и они еще будут, без сомнения. Если это так, и «Атлетико» уже имел переговоры с «Лансом», но я не знаю о них. Мой агент очень хороший. Пока на столе переговоров ничего конкретного нет, ни о чем нет договоренностей», — сказал Клосс в интервью La Voix du Nord.

В этом сезоне 29-летний француз сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. Также он в марте дебютировал в сборной Франции, сыграв в двух матчах.