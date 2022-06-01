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Сегодня, 00:27

«Атлетико» интересуется защитником сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ланса» Жонатан Клосс может продолжить карьеру в Испании. Игрок рассказал об интересе со стороны «Атлетико».

«Есть дискуссии, и они еще будут, без сомнения. Если это так, и «Атлетико» уже имел переговоры с «Лансом», но я не знаю о них. Мой агент очень хороший. Пока на столе переговоров ничего конкретного нет, ни о чем нет договоренностей», — сказал Клосс в интервью La Voix du Nord.

В этом сезоне 29-летний француз сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. Также он в марте дебютировал в сборной Франции, сыграв в двух матчах.

ФК Атлетико
ФК Ланс
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