«Атлетико» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Геррейру

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может стать игроком «Атлетико», сообщает Football Espana.

По информации источника, спортивному директору клуба Андреа Берте будет поручено наблюдать за игрой 29-летнего португальца.

Контракт Геррейру с «Боруссией» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что защитник близок к уходу из клуба.

Геррейру выступает за «Боруссию» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах, 5 голов и 14 голевых передач.