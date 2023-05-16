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Сегодня, 17:07

«Атлетико» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Геррейру

Мария Гусева
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Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может стать игроком «Атлетико», сообщает Football Espana.

По информации источника, спортивному директору клуба Андреа Берте будет поручено наблюдать за игрой 29-летнего португальца.

Контракт Геррейру с «Боруссией» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что защитник близок к уходу из клуба.

Геррейру выступает за «Боруссию» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах, 5 голов и 14 голевых передач.

Рафаэл Геррейру
Футбол
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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