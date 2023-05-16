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Сегодня, 19:14

«Борнмут» выкупил у «Сассуоло» Хамеда Траоре

Мария Гусева
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«Борнмут» воспользовался опцией выкупа полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре, сообщается на официальном сайте английского клуба.

23-летний ивуариец подписал контракт до июня 2028 года.

«Все были очень приветливы со мной. Все хорошо, и я просто счастлив быть здесь», — цитирует пресс-служба клуба Траоре.

В сезоне-2022/23 Траоре провел за «Борнмут» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Сассуоло
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