«Борнмут» выкупил у «Сассуоло» Хамеда Траоре

«Борнмут» воспользовался опцией выкупа полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре, сообщается на официальном сайте английского клуба.

23-летний ивуариец подписал контракт до июня 2028 года.

«Все были очень приветливы со мной. Все хорошо, и я просто счастлив быть здесь», — цитирует пресс-служба клуба Траоре.

В сезоне-2022/23 Траоре провел за «Борнмут» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.