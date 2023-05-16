«Борнмут» выкупил у «Сассуоло» Хамеда Траоре
«Борнмут» воспользовался опцией выкупа полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре, сообщается на официальном сайте английского клуба.
23-летний ивуариец подписал контракт до июня 2028 года.
«Все были очень приветливы со мной. Все хорошо, и я просто счастлив быть здесь», — цитирует пресс-служба клуба Траоре.
В сезоне-2022/23 Траоре провел за «Борнмут» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
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