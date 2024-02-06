«Аталанта» получит 1 миллион евро за переход Муриэля в «Орландо Сити»

«Орландо Сити» заплатит «Аталанте» 1 миллион евро за переход нападающего Луиса Муриэля.

32-летний колумбиец подпишет с американским клубом трехлетний контракт. Клубы уже уладили все детали соглашения.

Муриэль выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.