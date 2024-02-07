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Сегодня, 02:12

Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к футболисту.

«Мансини действительно мог оказаться в «Краснодаре», мы общались с клубом. Но сейчас контактов нет», — цитирует «РБ Спорт» Литтери.

В этом сезоне Мансини сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mansini-danie-l-mog-okazat-sya-v-krasnodare/
Футбол
ФК Краснодар
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