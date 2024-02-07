Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к футболисту.

«Мансини действительно мог оказаться в «Краснодаре», мы общались с клубом. Но сейчас контактов нет», — цитирует «РБ Спорт» Литтери.

В этом сезоне Мансини сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.