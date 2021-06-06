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«Аталанта» хочет подписать Дзаппакосту

6 июня 2021, 08:17
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, который провел сезон в аренде в «Дженоа», покинет лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

28-летним итальянцем интересуется «Аталанта», которая уже запросила информацию об игроке.

В сезоне-2020/21 Дзаппакоста провел 25 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Челси» истекает летом 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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