«Астон Вилла» купит полузащитника «Норвича» за рекордную для себя сумму

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа близок к трансферу в «Астон Виллу», информирует Sky Sports.

За 24-летнего хавбека будет выплачено 30 миллионов фунтов стерлингов — рекордная сумма для «Астон Виллы». При этом сделка предполагает бонусы, за счет которых трансфер может в конечном счете обойтись в 40 млн фунтов.

В минувшем сезоне аргентинец набрал 31 (15+16) очко по системе «гол+пас» за 39 игр в чемпионшипе.