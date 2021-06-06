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«Астон Вилла» купит полузащитника «Норвича» за рекордную для себя сумму

6 июня 2021, 08:35
Эмилиано Буэндиа. Фото Instagram
Эмилиано Буэндиа. Фото Instagram
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Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа близок к трансферу в «Астон Виллу», информирует Sky Sports.

За 24-летнего хавбека будет выплачено 30 миллионов фунтов стерлингов — рекордная сумма для «Астон Виллы». При этом сделка предполагает бонусы, за счет которых трансфер может в конечном счете обойтись в 40 млн фунтов.

В минувшем сезоне аргентинец набрал 31 (15+16) очко по системе «гол+пас» за 39 игр в чемпионшипе.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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