«Астон Вилла» согласовала трансфер с полузащитником «Норвича»

«Астон Вилла» 7 июня на официальном сайте объявила о трансфере полузащитника «Норвича» Эмилиано Буэндиа.

Сейчас Буэндиа находится в расположении сборной Аргентины. Игрок пройдет медосбледование и подпишет контракт после возвращения из Южной Америки.

В прошлом сезоне Буэндиа сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 17 результативных передач.

По информации британских СМИ, за 24-летнего хавбека будет выплачено 30 миллионов фунтов стерлингов — рекордная сумма для «Астон Виллы». При этом сделка предполагает бонусы, за счет которых трансфер может в конечном счете обойтись в 40 млн фунтов.