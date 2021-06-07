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Криштиану Роналду примет решение о своем будущем после завершения Евро

14:47
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен покинуть туринский клуб. Он изучает различные варианты продолжения карьеры, пишет ESPN.

Однако окончательное решение 36-летний португалец будет принимать после завершения чемпионата Европы.

Клубами, куда хотел бы перейти Роналду, называются «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Контракт 36-летнего Роналду с «Юве» истекает летом 2022 года. Он переехал в серию А из «Реала» в 2018-м.

В прошедшем сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

За время выступления за итальянский клуб он стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

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