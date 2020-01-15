«Арсенал» хочет подписать Мертенса летом

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Наполи» Дрису Мертенсу, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, лондонский клуб рассчитывает подписать бельгийца в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что соглашение не будет продлено, поэтому он сможет уйти на правах свободного агента. «Арсенал» привлекает то, что футболист может сыграть на разных позициях в атаке.

32-летний Дрис Мертенс в текущем сезоне провел 22 матча за «Наполи» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.