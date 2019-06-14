"Анжи" пожелал удачи Закирову в "Рубине"

"Анжи" в своем официальном Твиттере тепло попрощался с 20-летним полузащитником Камилем Закировым, перешедшим в "Рубин".

– Мы желаем Камилю удачи, здоровья и успешного продолжения карьеры!, – написал клуб в сообщении.

Соглашение казанского клуба с игроком рассчитано на четыре года. Закиров выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в РПЛ, впоследствии отыграл в премьер-лиге во всех весенних матчах, отметился одним голом.